Sinner trionfa al Miami Open: dominato Dimitrov in due set

Il veterano Gregor Dimitrov, quasi trentatreenne, ha dato del filo da torcere a Sinner nella finale, ma il giovane italiano ha dimostrato la sua superiorità sul campo, conquistando il titolo con una prestazione dominante in due set terminando il match con un perentorio 6-6, 6-1.





Sinner ha mostrato un tennis sopraffino e una brutalità concreta nel mettere in pratica il suo talento, lasciando poche speranze all'avversario di trovare soluzioni efficaci.





Con questa vittoria, Sinner si posiziona al secondo posto nel ranking mondiale, dietro solo al monumento Djokovic. È un risultato straordinario per il tennis italiano, che non ha mai visto un tennista spingersi così in alto nell'era moderna del tennis.

MIAMI - Jannik Sinner, il talento ventiduenne proveniente da Sesto Pusteria, non smette di far parlare di sè. Al Miami Open, il secondo Master 1000 della sua carriera, ha conquistato la seconda posizione nel ranking mondiale, sfilando il titolo dalle tasche di Carlos Alcaraz.