Serie B, il Bari non vince a Modena dal 2015

Ssc Bari fb





Il confronto del Braglia dovrà confermare che la preparazione impostata da Mister Iachini, nei 15 giorni di pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, abbia prodotto gli effetti sperati per allontanarsi dalla zona retrocessione. Espugnare il Braglia non corrisponderà solo al ritorno alla vittoria esterna che manca dal 29 ottobre 2023, ma anche a rassicurare che il Bari è tornato ad essere competitivo per la conquista della salvezza.





Un obiettivo da raggiungere al più presto a partire da Modena, dove i biancorossi non vincono dal 28 febbraio 2015, quando nella gara valida per la 28esima giornata della Serie B 2014-15, il Bari passò per 0-1 con la rete siglata da Boateng al 24' del primo tempo.

- Sarà una Pasquetta di Resurrezione per il Bari? La risposta a questa domanda arriverà da Modena, dove i biancorossi affronteranno i canarini nell'anticipo delle 12.30 di lunedì 1 aprile che aprirà il trentunesimo turno di Serie B.