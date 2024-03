Sinner vola in semifinale a Miami!

via janniksin Ig

- Jannik Sinner ha dominato il suo match di quarti di finale contro il ceco Tomas Machac, vincendo 6-4 6-2 e conquistando la sua terza semifinale nel Masters 1000 di Miami. L'altoatesino ha dimostrato grande solidità e controllo del gioco, confermandosi uno dei giocatori più in forma del momento.Nel tabellone maschile, altri risultati interessanti hanno visto la vittoria di Alexander Zverev su Karen Khachanov, di Grigor Dimitrov su Hubert Hurkacz e di Nicolas Jarry su Casper Ruud. Sorprendente l'eliminazione di Alex De Minaur per mano dell'ungherese Fabian Marozsan.Nel tabellone femminile, Daniel Collins ha sconfitto Caroline Garcia, Elena Rybakina ha superato Maria Sakkari in una battaglia di tre set e Viktoryja Azarenka ha avuto la meglio su Julija Putintseva.Sinner affronterà in semifinale il vincente del match tra Zverev e Dimitrov, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno Rybakina e Azarenka.La semifinale di Sinner è prevista per la giornata di sabato 29 marzo. L'altoatesino ha l'occasione di raggiungere la sua seconda finale in un Masters 1000 e di confermarsi ai vertici del tennis mondiale.