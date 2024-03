Sold out per l'evento 'Puglia Women AI': il primo bootcamp al femminile sull'Intelligenza artificiale

BARI - È tutto esaurito per "Puglia Women AI", il primo bootcamp interamente dedicato alle donne per avvicinarle al mondo dell'intelligenza artificiale. Duecento donne provenienti da background diversi, compresi quelli umanistici, parteciperanno ai tre giorni di workshop, conferenze e laboratori, che si terranno il 22, 23 e 24 Marzo nel padiglione 152 della Fiera del Levante, a Bari. Durante l'evento, le partecipanti impareranno a sfruttare appieno le intelligenze artificiali generative come ChatGPT, una competenza sempre più essenziale in ogni ambito.L'iniziativa, promossa da Puglia Women Lead, mira a connettere donne di diverse età e formazione con aziende operanti nel settore tecnologico e digitale. Durante l'evento, le partecipanti avranno l'opportunità di acquisire conoscenze di base sull'intelligenza artificiale e di applicarle a progetti che verranno premiati alla fine dell'evento. Ciò avverrà attraverso un lavoro di squadra seguito da professionisti esperti.La cerimonia di apertura dell'evento è prevista per venerdì 22 marzo alle ore 16.00 nel padiglione 152. L'accesso è possibile previa registrazione.Tra gli speaker che interverranno durante le tre giornate di formazione, figurano nomi di rilievo come Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Pierpaolo Tamma, Senior Vice President & Chief Digital Officer di Pirelli, e molti altri esperti nel campo dell'intelligenza artificiale e della tecnologia.Le partecipanti più meritevoli potranno ricevere una borsa di studio offerta da Data Masters e Aulab per seguire gratuitamente un corso di formazione in intelligenza artificiale generativa. Inoltre, alcune partecipanti avranno la possibilità di partecipare alla Talent Week di maggio, organizzata da Apuliasoft, per selezionare le future candidate senza dover superare la selezione iniziale.L'evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Politecnico di Bari, di Confindustria Giovani Bari e Bat e del Distretto Produttivo dell'Informatica. Tra i principali sponsor figurano Pirelli, Fincons Group, Intelligo, ITS Apulia Digital Maker, Intesa Sanpaolo e Gruppo Master.Per maggiori informazioni sull'evento e per iscriversi alla lista d'attesa, è possibile visitare il sito ufficiale di Puglia Women Lead all'indirizzo https://pugliawomenlead.com/prodotto/puglia-women-ai/ . Per contatti diretti, è disponibile l'indirizzo e-mail info@pugliawomenlead.com e il profilo Instagram @pugliawomenlead.