17 arresti a Taranto per spaccio ed estorsione

TARANTO - Stamattina la Polizia di Taranto ha eseguito un blitz che ha portato all'arresto di 17 persone accusate di spaccio ed estorsione. In totale, 22 sono le persone coinvolte nell'operazione, ritenute presunte responsabili dei reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ed estorsione. Il GIP ha disposto 8 misure cautelari in carcere e 9 domiciliari, mentre per 5 è stata adottata l'obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria.Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile, la droga era importata dalla Spagna o dal Barese e poi immessa nelle piazze di spaccio di Taranto. Le indagini hanno documentato anche episodi di spaccio di droghe sintetiche all'interno di una discoteca.L'operazione di questa mattina rappresenta un duro colpo al traffico di droga a Taranto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, hanno permesso di disarticolare un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga ed estorsione.Il Questore di Taranto, Giuseppe Bellassai, ha espresso il suo plauso agli investigatori della Squadra Mobile per l'importante operazione condotta. "Questo risultato - ha detto il Questore - conferma l'impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto del traffico di droga e di ogni altra forma di criminalità".