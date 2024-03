Tennis, Miami: Arnaldi Cobolli e Camila Giorgi volano al secondo turno, Berrettini eliminato

Tra le donne nel primo turno Camila Giorgi vince 6-4 6-2 contro la polacca Magdalena Frech e vola al secondo turno. Elisabetta Cocciaretto viene eliminata 6-3 6-4 dalla giapponese Naomi Osaka. Martina Trevisan si ritira per un infortunio alla coscia della gamba destra contro l’ australiana Storm Hunter nel secondo set. In quel momento la sua avversaria era in vantaggio 3-0. Nel primo set l’ australiana si impone 6-3. L’ americana Sloane Stephens prevale 6-2 6-3 sulla tedesca Angelique Kerber. L’ olandese Arantxa Rus batte 6-0 6-3 la spagnola Sara Sorribes Tormo.

- Nel primo turno del torneo di Miami in Florida Flavio Cobolli vince in tre set, 1-6 6-1 6-4 contro il giapponese Yoshihito Nishioka e si qualifica per il secondo turno. Matteo Arnaldi si impone 6-3 6-4 sul francese Arthur Fils. Andrea Vavassori prevale 6-2 6-2 sull’ argentino Pedro Cachin. Matteo Berrettini viene eliminato 4-6 6-3 6-4 dal britannico Andy Murray. Luciano Darderi perde 6-3 6-7 6-4 contro il canadese Denis Shapovalov.