In fuga dalla polizia, cade dal quinto piano in piscina: illeso

La polizia ritiene che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e ha immediatamente organizzato una perquisizione. Più tardi nel pomeriggio è stato catturato. Si è scoperto che era fuggito a piedi nell'appartamento dei suoi genitori a Palm Beach. Per ora non si sa perché la polizia lo stesse cercando e le indagini sono in corso.





L’episodio è avvenuto a Palm Beach, l'esclusiva spiaggia all'estremità delle Sydney Northern Beaches, nel complesso dell’unità immobiliare Canopy, prima di mezzogiorno di domenica 17 marzo. È un vero miracolo, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che non sia rimasto gravemente ferito dopo la caduta, indipendentemente dal fatto che sia "atterrato" in piscina. Ecco il video disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=k7u28u&jd=1

Su Internet circola un video scioccante proveniente dall'Australia, in cui un uomo della Gold Coast, ha cercato di sfuggire alla polizia. Per prima cosa si è seduto sulla passamano del balcone e quando la guardia di sicurezza gli si è avvicinata, ha scavalcato oltre verso il vuoto, aggrappandosi. Impossibilitato a tornare indietro, dopo avere perso la presa, è caduto dal quinto piano. Testimoni stupiti hanno detto che l'uomo è uscito dalla piscina ed è scappato attraverso il vicino giardino.