Tragedia sulla provinciale Mesagne-Sandonaci: muore 68enne, grave la moglie

BRINDISI – Un uomo di 68 anni, Oronzo Mellone, è morto la scorsa notte all'ospedale Perrino di Brindisi dopo un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Mesagne a Sandonaci. L'uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero.A bordo dell'auto con lui c'era anche la moglie, che è stata trasportata in ospedale per i traumi riportati nell'impatto. Le sue condizioni sono gravi.Non si esclude che il 68enne sia stato colto da un malore mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.La comunità di Mesagne è sotto choc per la tragica notizia. Oronzo Mellone era una persona molto conosciuta e stimata. La sua morte lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano.Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.In seguito all'incidente, la moglie di Oronzo Mellone è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata.I funerali di Oronzo Mellone si terranno domani, 4 marzo, alle ore 15.00 nella chiesa di San Giuseppe a Mesagne.