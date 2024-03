Tragedia sulla strada di Leporano: giovane di 16 anni perde la vita

LEPORANO - Una tragedia ha colpito ieri sera sulla strada di Leporano, quando una Opel Astra, condotta da un giovane di 28 anni, ha deviato dalla carreggiata schiantandosi contro il muro di una villa. Il terribile incidente ha causato la perdita della vita a un ragazzo di soli 16 anni, mentre il conducente è rimasto ferito.All'arrivo dei soccorsi, l'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, purtroppo, il giovane di 16 anni era già deceduto. Il conducente, invece, è stato trasportato in condizioni gravi al Santissima Annunziata di Taranto, classificato con codice rosso.Le indagini sull'incidente sono state affidate ai Carabinieri, che lavoreranno per comprendere le cause e le circostanze che hanno portato a questa tragedia. In un momento così difficile, la comunità locale si unisce nel cordoglio per la perdita del giovane e nell'auspicio di una pronta guarigione per il conducente ferito.