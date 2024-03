Arrestato 33enne per lancio di materiale pericoloso durante Bari-Samp

BARI - La Polizia di Stato ha effettuato l'arresto di un uomo di 33 anni, residente a Genova, sospettato di aver lanciato materiale pericoloso durante una manifestazione sportiva. L'episodio si è verificato il 16 marzo durante la partita di calcio tra Bari e Sampdoria, nello Stadio San Nicola di Bari. L'uomo avrebbe acceso e fatto esplodere un petardo nel settore ospiti, causando il ferimento di un bambino di 9 anni, prontamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico.Le indagini condotte dalla DIGOS della Questura di Bari, con il supporto delle DIGOS di Genova e della Polizia Scientifica di entrambe le città, hanno permesso di identificare il responsabile dell'atto illecito. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e il Questore della Provincia di Bari ha emesso un divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per sei anni, con obbligo di firma.È importante evidenziare che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Dopo la convalida dell'arresto da parte del Giudice, la colpevolezza dell'uomo dovrà essere accertata in sede di processo, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.