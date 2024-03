Tragedia a Zapponeta: muore in un incidente stradale il 21enne Michele Di Tommaso

ZAPPONETA (FG) - Un tragico incidente stradale ha stroncato la vita di Michele Di Tommaso, un giovane di 21 anni di Zapponeta (Foggia). Il sinistro è avvenuto ieri sera, intorno alle 23:00, sulla strada provinciale 141.Michele era alla guida della sua Alfa 159 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada ribaltandosi. L'impatto è stato fatale per il giovane che è deceduto sul colpo.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 21enne. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.Michele era un calciatore del Real Zapponeta, squadra militante nella seconda categoria pugliese. La notizia della sua tragica scomparsa ha sconvolto la comunità di Zapponeta e il mondo del calcio locale."Riposa in pace Michele ci mancherai", si legge sulla pagina Facebook del Real Zapponeta. "La società, il mister e tutti i tifosi si stringono attorno alla famiglia Di Tommaso in questo momento di immenso dolore".I carabinieri stanno indagando per accertare le cause dell'incidente. Non si esclude l'ipotesi di un malore del giovane alla guida.La tragica scomparsa di Michele ha destato grande commozione nella comunità di Zapponeta. Il giovane era conosciuto e benvoluto da tutti. In segno di lutto, il Comune di Zapponeta ha proclamato una giornata di lutto cittadino.La famiglia di Michele è distrutta dal dolore. Il padre, la madre e la sorella non si capacitano di come una tragedia simile possa aver colpito il loro giovane figlio.Michele era un ragazzo pieno di vita e di sogni. Aveva una grande passione per il calcio e sognava di sfondare nel mondo dello sport. La sua tragica scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella sua comunità.