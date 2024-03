Serie C, il Taranto vince 2-0 sul Brindisi

FRANCESCO LOIACONO - Quinta vittoria esterna del Taranto che prevale 2-0 sul Brindisi al “Fanuzzi” nella trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 39’ gli jonici passano in vantaggio con Zonta, girata al volo sugli sviluppi di una punizione di Ladinetti e raddoppiano al 45’ per merito di Bifulco di testa su cross di Kanoutè.

Sedicesimo successo in questo torneo per la squadra di Ezio Capuano che è al quinto posto in classifica con 53 punti. Undicesima sconfitta interna dei biancazzurri. Ventitreesima sconfitta nel girone C di Serie C per il Brindisi, ultimo con 15 punti.