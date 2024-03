Tragico incidente sulla Statale 7 Appia: un morto e un ferito grave

MASSAFRA - Un uomo di 52 anni di Turi ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Strada Statale 7 Appia, nel territorio di Massafra. L'uomo era alla guida di un furgoncino che si è scontrato frontalmente con un'auto.Nell'impatto è rimasto gravemente ferito anche il conducente dell'auto, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Massafra per i rilievi del caso, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco di Castellaneta che hanno estratto dalle lamiere le due persone coinvolte.La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri. Sembra che il furgoncino abbia invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare, scontrandosi frontalmente con l'auto che proveniva in senso contrario.La notizia della morte del 52enne ha destato grande commozione nella comunità di Turi, dove l'uomo era molto conosciuto.Le indagini dei Carabinieri proseguiranno per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità.