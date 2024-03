Tratta Foggia-Benevento: Loredana Capone critica le risposte insufficienti del Ministro Salvini

BARI - La situazione critica della tratta ferroviaria tra Foggia e Benevento ha scatenato una dura reazione da parte della Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. La risposta del Ministro, che ha promesso maggiori informazioni sulla fine dei lavori la prossima settimana, è stata giudicata insufficiente e poco rassicurante di fronte ai gravi disagi che migliaia di persone stanno vivendo in questi giorni."Le parole del Ministro Salvini non sono sufficienti a risolvere i gravi problemi che stanno affrontando le persone che devono viaggiare tra Foggia e Benevento, così come verso Roma, la Puglia e parte della Campania", afferma Capone. "Servono soluzioni immediate, specialmente in vista della settimana di Pasqua. Studenti, pendolari e lavoratori si trovano in una situazione di incertezza, senza sapere come tornare a casa o raggiungere il posto di lavoro. Senza contare il danno economico per la regione in termini di turismo durante le festività e i primi weekend primaverili."Capone ribadisce la richiesta al Ministro di aumentare immediatamente il numero di collegamenti autobus per garantire viaggi dignitosi agli utenti, contrapponendosi alle cronache recenti che raccontano di disagi e difficoltà nei trasporti pubblici.Nel frattempo, la Presidente del Consiglio regionale ringrazia Aeroporti di Puglia per il lavoro svolto insieme a Ita, l'aggiunta di 18 voli sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile lungo la tratta Roma Fiumicino, con tariffe agevolate. Tuttavia, Capone sottolinea l'importanza di affrontare la questione delle infrastrutture e dei collegamenti nel Mezzogiorno con una programmazione solida e con investimenti significativi per garantire un servizio efficiente e affidabile.