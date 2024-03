Tre incidenti a Bari: un pedone investito su corso Italia

BARI - Tre incidenti stradali sono stati segnalati a Bari questa mattina dalla Polizia Locale. Il più grave è avvenuto su corso Italia, dove un pedone è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e un'ambulanza del 118. Il pedone, un uomo di 50 anni, è stato trasportato al Policlinico di Bari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.Gli altri due incidenti, entrambi di lieve entità, si sono verificati in viale della Libertà e in via Amendola. In entrambi i casi si è trattato di scontri tra due auto. Non si registrano feriti.La Polizia Locale sta indagando per ricostruire la dinamica dei tre incidenti.