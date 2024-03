Tris del Milan al Verona

Ac Milan fb





A ridare le speranze ai veronesi ci pensa Noslin con una conclusione da fuori area. A chiudere i giochi di pensa Chukuewze che appena entrato al 79' colpisce col mancino vincente, la respinta in area di Coppola. Un buon Milan consolida la seconda posizione, andando a +5 punti dalla Juventus, fermata dal Genoa

- Finisce 3-1 la sfida del Bentegodi tra Verona e Milan. Tutto facile per il Diavolo che passa in vantaggio al 44' con Theo Hernandez, bravo a superare Montipo' con uno scavetto. Il raddoppio arriva nella ripresa con Pulisic che si fa trovare pronto sulla respinta centrale di Montipo' per la respinta di Okafort.