Tre morti e tre feriti in un incidente sulla statale 100

TARANTO - Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Lo scontro frontale tra due auto, una Bmw e una Peugeot, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre.. Le tre persone che hanno perso la vita viaggiavano a bordo della Peugeot. Si tratta di un ragazzo di 31 anni e due ragazze di 26 e 23 anni, tutti originari di Vibo Valentia. Le vittime stavano tornando da un raduno cosplay e al momento dell'impatto indossavano ancora i costumi.I tre feriti, invece, viaggiavano sulla Bmw. Si tratta di una famiglia composta da madre, padre e figlio. Sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice rosso all'ospedale Ss. Annunziata di Taranto. Le loro condizioni non sono gravi.Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.Non è la prima volta che si verifica un incidente mortale sulla statale 100 in questo tratto. A novembre scorso, nello stesso punto, persero la vita tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione quando si percorre la statale 100, un tratto di strada noto per la sua pericolosità.