Ucraina, Putin e Jorit: 'Russia e Italia unite'

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato lo street artist italiano Jorit e tra abbracci ed elogi ha dichiarato:"Italia e Russia sono uniti da arte e libertà, contro la propaganda occidentale".Intanto continuano gli scontri in Ucraina. Una forte esplosione è stata avvertita ieri a circa 150 metri dall'area in cui stava per svolgersi un incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier greco Kyriakos Mitsotakis a Odessa. Il bilancio delle vittime è di cinque persone. Ue, "vile attacco russo, nessuno è intimidito".La premier Meloni: netta condanna, noi sempre con l'Ucraina. La moglie dell'attivista Alex Navanlny, Yulia Navalnaya, dichiara: russi alle urne il 17 marzo alle 12 come forma di protesta contro il governo di Putin.