Venezia-Bari: il galletto vincerà nella laguna veneziana?

Ssc Bari fb





Era l'8 ottobre 2022 quando nella gara valida per l'ottavo turno della Serie B 2022-2023, il Bari vinse 2-1. Un precedente di buon auspicio per il Bari che manca all'appuntamento con la vittoria esterna dal 29 ottobre 2023 a seguito del 2-1 ottenuto a Brescia nel confronto valido per l'ottavo turno dell'attuale torneo cadetto. Un successo dei galletti a Venezia consentirebbe al Bari di allontanarsi ulteriormente dalla zona playout

- Reduce dalla sconfitta per 2-1 subìta a Como il 3 marzo e i virtù dei suoi alti valori tecnici, evidenziati dal tecnico biancorosso Beppe Iachini, il Venezia rappresenta un avversario doppiamente ostico per il Bari in una delle partite che completeranno la ventinovesima giornata di Serie B. Oggi, alle 16.15, i biancorossi torneranno al Penzo a 2 anni di distanza dall'ultimo confronto con gli arancioneroverdi.