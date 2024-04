8^ Rievocazione storica del Gran Premio di Bari: sosta gratuita per i possessori di pass ZSR e ZTL

BARI - In occasione dell'attesissima 8^ Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari, il Comune ha annunciato una modifica temporanea alle regole di funzionamento della Zona a Sosta Regolamentata, al fine di agevolare i residenti e ridurre i disagi legati alla manifestazione.Dalle ore 00:00 alle 24:00 di domani, sabato 27 aprile, sarà consentita la sosta gratuita per i possessori di pass ZSR A, ZSR B, ZSR C, ZSR D e ZTL in tutti gli spazi di sosta compresi nella Zona a Sosta Regolamentata della città, senza limitazioni relative alla sottozona di appartenenza. È importante notare che le aree a pagamento resteranno escluse da questa disposizione.Questa decisione mira a favorire la partecipazione alla manifestazione, consentendo ai residenti di parcheggiare senza costi aggiuntivi durante l'evento.Al termine della rievocazione, prevista intorno alle ore 13:30 di domenica 28 aprile, verrà ripristinato il regolare funzionamento della Zona a Sosta Regolamentata.Si invita pertanto tutti i residenti e coloro che parteciperanno alla manifestazione a beneficiare di questa disposizione temporanea per evitare inconvenienti legati alla sosta.La 8^ Rievocazione Storica del Gran Premio di Bari promette di essere un evento emozionante, e il Comune si impegna a garantire la migliore esperienza possibile per tutti i partecipanti.