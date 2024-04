Addio a Mario Pisani, vittima della tragedia di Bargi: funerali a San Marzano di San Giuseppe

TARANTO - Una folla commossa ha affollato la chiesa di San Carlo Borromeo a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, per dare l'ultimo saluto a Mario Pisani, una delle sette vittime della tragedia della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana (Bologna).Mario Pisani, settantatreenne, è stato ricordato dai familiari, dagli amici e dai rappresentanti delle istituzioni con lacrime e applausi durante la commovente cerimonia funebre. Il feretro è stato accolto all'esterno della chiesa da un mare di fiori, con tre corone di condoglianze inviate da Enel Green Power, Enel e Siemens Energy, aziende coinvolte nella gestione della centrale idroelettrica.Tra i presenti, i familiari di Mario Pisani: la moglie Grazia, i tre figli Fabio, Matteo e Valentina, insieme ai cinque nipoti, il fratello Antonio, la cognata Pina e gli zii. Anche il sindaco Francesco Leo, visibilmente commosso, ha reso omaggio al 73enne, il più anziano tra le vittime della tragedia.Una delle domande che si sono affacciate dopo l'incidente è stata su cosa stesse facendo Mario Pisani, considerando la sua età. Si è appreso che Pisani non era un operaio, ma un tecnico esperto che svolgeva il ruolo di supervisore, in particolare per le questioni elettriche. La sua lunga esperienza nel settore impiantistico e nella gestione di sistemi complessi lo aveva portato a ricoprire un ruolo cruciale nella centrale di Bargi.La cerimonia funebre ha rappresentato un momento di condivisione del dolore e di sostegno reciproco per la comunità di San Marzano di San Giuseppe, che ha voluto onorare la memoria di Mario Pisani e delle altre vittime, testimoniando il loro profondo cordoglio e la loro solidarietà nei confronti delle famiglie colpite dalla tragedia.