Tragedia sulla Statale 100 nel Tarantino: muoiono madre e figlia in incidente auto-tir

TARANTO - Una tragedia ha scosso la Statale 100 nel Tarantino, precisamente all'altezza dello svincolo per San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni, uno scontro ha coinvolto un'auto e un tir, con esiti fatali per una donna e sua figlia di 12 anni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due ambulanze del 118 e i Carabinieri. Un uomo è stato trasportato in condizioni gravissime al Santissima Annunziata di Taranto. L'incidente ha generato profondo cordoglio e richiamato l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale.