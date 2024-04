Gran Premio di Bari: presentazione della Rievocazione Storica

BARI - Domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 10:30, nella sala consiliare di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione della rievocazione storica del Gran Premio di Bari. L'evento, che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 25 al 28 aprile 2024, promette emozioni e spettacolo per gli appassionati di auto d'epoca e competizioni motoristiche.Durante l'incontro saranno svelati tutti i dettagli dell'evento, inclusi il nome del testimonial, l'elenco e le caratteristiche delle auto partecipanti e degli equipaggi, nonché le limitazioni al traffico previste per garantire lo svolgimento sicuro delle gare. La conferenza sarà presieduta dall'assessora allo Sviluppo Economico e dal comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, insieme al presidente di Old Cars Club, Antonio Durso.L'ottava edizione della rievocazione storica del Gran Premio di Bari è organizzata da Old Cars Club con il sostegno di diversi sponsor e partner. Tra i main sponsor figurano Autotrend, ferrovie Appulo Lucane, Obiettivo Tropici, ElleEffe Store, McDonalds Italia e Sikurhome, mentre tra gli sponsor troviamo Blu Food Broker, La Cura dell'Auto, The Collection, Renox, Sigma, Liveliness e ElleEffe Trade. Numerose anche le partnership con aziende e istituzioni locali, tra cui Zagaria Sport, Magma, Villa Torre Quarto, 9·5·8 Santero, Puglia Village, Gotek, Puglia.net, Goup Noleggi, Bcc Banca Bari e Taranto, Nuova Fiera del Levante, Fondazione Nikolaos e Museo Civico di Bari. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bari, di Anci, di FIVA, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Sarà un'occasione imperdibile per gli appassionati di motori e per tutti coloro che vogliono vivere l'atmosfera unica delle competizioni storiche.