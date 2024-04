'Al fianco di chi denuncia', Decaro accompagna in aula imprenditore vittima di estorsione

BARI - Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso il suo sostegno ad un imprenditore che ha denunciato i suoi estortori, accompagnandolo personalmente al Tribunale e rimanendo al suo fianco fino alla fine dell'udienza.Decaro ha sottolineato l'importanza di essere al fianco di coloro che hanno il coraggio di denunciare, ribadendo il suo impegno nel combattere la criminalità organizzata che mina le fondamenta della comunità. Questo episodio si inserisce in una serie di azioni intraprese dal Sindaco nel corso del suo mandato, supportando cittadini e imprenditori nel contrasto al racket e alle estorsioni.L'imprenditore che ha presentato denuncia è coinvolto in un processo contro Tommaso Parisi, conosciuto come "il cinese", e Paolo Bruni, legati al noto clan Parisi. I due sono accusati di aver imposto all'imprenditore, titolare di un'azienda ittica, di assumere un dipendente e di praticare prezzi di favore per membri del clan che acquistavano pesce dall'azienda. La denuncia è stata presentata dopo anni di richieste estorsive subite dall'azienda e dalla sua famiglia.Il Sindaco ha enfatizzato il coraggio di reagire alla criminalità organizzata e l'importanza di combatterla uniti come comunità. Nell'udienza di oggi sono state ascoltate le testimonianze della parte civile, rappresentata dall'imprenditore e dalla sua famiglia, assistiti dall'avvocato Piervito Castiglione Minischetti dello studio Fps. Il processo proseguirà a settembre, mentre Decaro, che non sarà più Sindaco tra pochi giorni, ha sottolineato l'importanza di continuare il lavoro di contrasto alla criminalità organizzata anche dopo la fine del suo mandato.