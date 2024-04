Addio a Paolo Anaclerio, pilastro della ristorazione barese

BARI - Il mondo della ristorazione a Bari piange la scomparsa di Paolo Anaclerio, titolare del rinomato ristorante 'da Paolo', situato in via Quintino Sella. Con la sua attività, fondata nel lontano 1981, Anaclerio ha saputo conquistare il cuore di tantissimi baresi, diventando un punto di riferimento indiscusso nel panorama gastronomico della città.La sua passione per la cucina e la dedizione al proprio lavoro hanno reso il ristorante 'da Paolo' un luogo amato e frequentato non solo per la prelibatezza dei piatti offerti, ma anche per l'atmosfera accogliente e familiare che sapeva trasmettere a tutti i suoi clienti.Purtroppo, il 23 aprile 2024, Paolo Anaclerio ci ha lasciati all'età di 72 anni, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che lo conoscevano e stimavano.