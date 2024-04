Allerta meteo: precipitazioni, temporali e venti forti in arrivo su Puglia e Regioni limitrofe

BARI - Le autorità meteorologiche hanno emesso un avviso riguardante le condizioni meteorologiche previste per le prossime ore su diverse regioni del Sud Italia, in particolare su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con un'attenzione particolare ai settori settentrionali.A partire dalle prime ore di domani, venerdì 19 aprile 2024, e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, caratterizzate anche da rovesci o temporali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.In particolare, per la Puglia, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali, a partire dalle ore 00:00 del 19 aprile 2024 e per le successive 20 ore. Inoltre, a partire dalle ore 08:00 del giorno 19/04/2024 e per le successive 24 ore, è prevista un'allerta gialla per rischio vento su tutta la regione.Si invitano pertanto i residenti e coloro che si trovano nelle zone interessate a prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità competenti e ad adottare le necessarie precauzioni per proteggere la propria incolumità e i propri beni.