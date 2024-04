Torneo ATP 500 di Barcellona: eliminati Musetti, Vavassori e Nadal

Il secondo turno del torneo ATP 500 sulla terra rossa di Barcellona ha visto alcuni incontri di grande interesse e alcuni risultati sorprendenti.Lorenzo Musetti, giovane talento italiano, è stato eliminato dopo una lotta intensa contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, con un punteggio di 7-6 6-4 in 2 ore e 14 minuti di gioco.Anche Andrea Vavassori, che aveva ottenuto l'opportunità di partecipare come lucky loser al posto del russo Karen Khachanov, ha dovuto arrendersi contro un altro avversario spagnolo, Roberto Bautista Agut, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1.Tra gli incontri più attesi, lo spagnolo Rafael Nadal è stato sorprendentemente sconfitto dall'australiano Alex De Minaur con un netto 7-5 6-1 in soli un'ora e 51 minuti.Casper Ruud ha prevalso sul francese Alexandre Muller con un punteggio di 6-3 6-4, mentre il greco Stefanos Tsitsipas ha superato l'austriaco Sebastian Ofner con un solido 6-4 7-5.Infine, l'australiano Jordan Thompson ha lottato contro lo spagnolo Jaume Munar, vincendo con un punteggio di 4-6 6-2 6-4.