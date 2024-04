Amministrative a Bari, Laforgia e Leccese: dialogo non si è mai interrotto

BARI - Michele Laforgia e Vito Leccese, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Bari l'8 e il 9 giugno prossimi, desiderano fare chiarezza sul loro impegno e sulla posizione del fronte progressista."Vogliamo precisare che il dialogo tra noi non si è mai interrotto", affermano i due candidati. "Entrambi abbiamo accettato la candidatura a Sindaco con l'obiettivo non di dividere, ma di unire le forze progressiste della città. In queste settimane abbiamo cercato una soluzione che potesse rappresentare le diverse esigenze dei partiti, dei movimenti e delle associazioni che compongono il fronte progressista. Purtroppo non è stato possibile trovare un accordo, ma è necessario accettare questa realtà senza alimentare polemiche inutili che possono solo aumentare l'incertezza nell'elettorato".Laforgia e Leccese confermano la volontà di restare entrambi in campo per le elezioni, nonostante la divisione al primo turno. "Non vi è altro modo, a questo punto, per mobilitare l'intero fronte democratico e progressista", dichiarano. "Siamo entrambi dalla stessa parte, alternativa a una destra arrogante e retrograda, che mortifica i territori del sud del nostro Paese. Proporremo alle forze politiche che sostengono le nostre candidature un patto che preveda l’impegno comune a garantire la trasparenza di tutte le liste, il sostegno reciproco in caso di ballottaggio e la disponibilità a costruire una squadra di governo che valorizzi le esperienze e le competenze di entrambi gli schieramenti".Concludendo, Laforgia e Leccese invitano tutti a concentrarsi sulle sfide future della città e a lavorare insieme per il suo sviluppo e benessere.