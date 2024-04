Papà e figlio ricevono 500 euro di rimborso per volo cancellato da Milano a Bari

BARI - Una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano ha visto ItaliaRimborso e Ita Airways fronteggiarsi in una disputa legale riguardante un volo cancellato. La richiesta di compensazione pecuniaria, avanzata da ItaliaRimborso per conto di un papà e del suo figlio residenti a Bari, è stata accolta dal Giudice, che ha stabilito un risarcimento di 500 euro.La controversia ha avuto origine da un volo cancellato per la tratta Milano Linate-Bari del 12 agosto 2022. Dopo un'attenta analisi delle difese e delle prove presentate da entrambe le parti, il Giudice ha respinto le eccezioni sollevate dalla difesa di Ita Airways, accogliendo la richiesta di compensazione pecuniaria. Ita Airways è stata ritenuta responsabile della cancellazione del volo.Questa sentenza sottolinea l'importanza della tutela dei diritti dei passeggeri aerei, confermando che i vettori aerei sono tenuti a risarcire i passeggeri in caso di cancellazione del volo, a meno che non possano dimostrare il ricorso a circostanze eccezionali.La decisione del Giudice di Pace di Milano rappresenta un significativo precedente giuridico nella salvaguardia dei diritti dei passeggeri aerei e mette in luce l'importanza della corretta applicazione delle normative in materia di trasporto aereo.ItaliaRimborso ha commentato positivamente la sentenza, definendola una vittoria significativa per i passeggeri aerei e ribadendo il loro impegno nella tutela dei diritti dei viaggiatori. La società ha anche sottolineato l'importanza della trasparenza e della responsabilità da parte delle compagnie aeree nel gestire le cancellazioni dei voli e nel risarcire adeguatamente i passeggeri per i disagi subiti.ItaliaRimborso ha concluso affermando che continuerà a vigilare sul rispetto delle normative aeronautiche e ad agire in difesa dei diritti dei passeggeri aerei, garantendo un'assistenza completa per coloro che subiscono disagi durante i loro viaggi.