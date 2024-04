Anci: conclusa a Bari la Conferenza del Coordinamento delle Anci italiane

BARI - La Puglia dall’11 al 12 aprile ha ospitato il Coordinamento delle ANCI regionali italiane. I presidenti, con i direttori e i responsabili delle Anci di tutta Italia si sono incontrati in terra di Bari, per una due giorni di confronto e approfondimento tecnico politico organizzata da Anci Puglia, sui temi di stretta attualità che interessano i Comuni e l’Associazione.“Le riunioni del Coordinamento delle Anci regionali sono un momento fondamentale di incontro e confronto, per focalizzare i temi di interesse generale dei Comuni, interpretarne le esigenze e adottare strategie condivise”, ha dichiarato la presidente Anci Puglia Fiorenza Pascazio che ha rimarcato come “estremamente proficuo il dibattito, che ha generato interessanti spunti di azione e di rafforzamento del ruolo stesso delle Anci regionali. Siamo felici e onorati di aver potuto ospitare la due giorni di lavori, nel consueto spirito di accoglienza pugliese”.Giovedì 11 aprile – alla presenza del presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro –presso la sede del Castello di Conversano, il saluto del sindaco Giuseppe Lovascio e gli interventi di Carlo Marino (Anci Campania), Marcello Bedeschi (Anci Marche) e in videocollegamento, di Mario Conte (Anci Veneto). A seguire, il confronto tecnico politico moderato dal segretario Anci Puglia Alfredo Mignozzi, con gli interventi programmati dei rappresentanti delle Anci regionali. Simone Franceschi (Vicepresidente Anci Liguria), nel suo intervento ha parlato dello stato di attuazione della Banda Ultra Larga nei piccoli centri per la riduzione del digital divide; Andrea Bernardo (Anci Basilicata) si è soffermato sul PNRR e in particolare sulle criticità e sulle problematiche legate all’attuazione del Piano, soprattutto per i Piccoli Comuni; Gianguido D’Alberto (Anci Abruzzo), ha invece parlato delle disposizioni relative alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale e alla ricostruzione post-calamità.A conclusione della prima sessione, nella splendida cornice della Sala Pinacoteca del Castello di Conversano, le Anci regionali, in rappresentanza dei sindaci e a nome di tutte le comunità italiane, hanno conferito un riconoscimento speciale al Presidente Antonio Decaro, per l’impegno e il fruttuoso lavoro compiuto negli anni.In serata, grazie anche alla disponibilità del Sindaco Domenico Ciliberti, i partecipanti hanno potuto visitare l’incantevole e suggestivo scenario della Caverna Grave, all’interno delle Grotte di Castellana.La sede Anci Puglia di Bari ha ospitato la seconda e conclusiva giornata dell’evento. La Presidente Fiorenza Pascazio, supportata dal Segretario regionale Alfredo Mignozzi, ha presentato i temi in discussione, che impattano fortemente sulle comunità e sulle amministrazioni locali, eventualmente da sottoporre alla prossima Assemblea nazionale di Torino, in particolare: Diritto alla Salute, Welfare locale e Pnrr, su cui sono intervenuti: Nicola Potenza, (presidente Commissione ANCI Puglia PNRR e Politiche comunitarie), Piero D’Argento, responsabile gruppo di assistenza tecnica agli ATS e Emanuele Ramella Pralungo (vicepresidente vicario Anci Piemonte).