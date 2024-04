'Aprile Musicale Giovinazzese - Musica per Tutti' presenta: 'Klassicrock - I Classici del Rock per Quartetto di Sassofoni'

GIOVINAZZO - Si avvicina il quarto appuntamento della rassegna "Aprile Musicale Giovinazzese - Musica per Tutti", un evento che continua a riscuotere successo presso la sala comunale "San Felice" di Giovinazzo. Organizzata da "Angeli Eventi ETS", la rassegna ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia e dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con il contributo della Fondazione Puglia e la preziosa partnership di Fidapa BPW, sezione di Giovinazzo.Domani, domenica 7 aprile, alle ore 20:30, gli amanti della musica avranno l'opportunità di immergersi nell'universo del rock con "Klassicrock - I Classici del Rock per Quartetto di Sassofoni". Sul palco si esibiranno i talentuosi membri del 4sax quartet di "Oltre Lirica": Daniele Chiapperino al sax soprano, Biagio Pugliese al sax contralto, Gaetano Flora al sax tenore e Luigi Lovicario al sax baritono.La serata sarà un viaggio emozionante attraverso le indimenticabili note dei Beatles, Rolling Stones, Aerosmith, Deep Purple, Queen, Abba, The Police, Guns n’ Roses, Coldplay, Michael Jackson e molti altri. I brani iconici del panorama pop-rock mondiale saranno magistralmente riarrangiati per quartetto di sassofoni, regalando al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente.Il prezzo del biglietto d'ingresso è di soli 5 euro, un'occasione imperdibile per vivere una serata all'insegna della musica di qualità e dell'arte della performance.