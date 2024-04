Arrestato a Palo del Colle lo scippatore seriale: rapina e furto con strappo a due anziane

PALO DEL COLLE - La tranquillità della serata di Pasquetta è stata interrotta da atti di violenza e rapina nel comune di Palo del Colle, dove un 47enne residente a Bitetto è stato arrestato con l’accusa di rapina e furto con strappo ai danni di due anziane nel giro di soli 20 minuti.Il primo episodio si è verificato intorno alle 19:30 in via Cesare Cantù, quando una donna di 80 anni è stata avvicinata e brutalmente strattonata dal rapinatore, che le ha sottratto la borsa. Fortunatamente, la borsa è stata ritrovata poco dopo da alcuni passanti, ma al suo interno c'erano solo pochi spiccioli.Poco dopo, lo stesso individuo si è reso responsabile di un secondo attacco in via Vecchia Bitonto, questa volta ai danni di una donna di 60 anni. Con violenza, l'uomo l'ha spinta a terra e ha tentato di strapparle una collanina, ma la tempestiva intervenzione di alcuni passanti e la resistenza della vittima hanno impedito il successo del furto. Il malvivente è riuscito a fuggire solo con la borsa, contenente un bottino di poche decine di euro.Le vittime hanno fornito un identikit dettagliato e segnalato la presenza sospetta di una Citroen nelle vicinanze, il che ha consentito ai Carabinieri di rintracciare e arrestare il sospettato in piazza Dante.L'uomo incensurato, ora sotto custodia, dovrà rispondere delle gravi accuse di rapina e furto con strappo, mentre le autorità proseguono nell'indagine per chiarire ogni dettaglio di questi spiacevoli eventi e garantire la sicurezza della comunità locale.