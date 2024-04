Arrestati due ragazzi per tentata violenza sessuale e rapina a Bari

BARI - Due giovani di 30 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentata violenza sessuale, rapina e lesioni personali nei confronti di due giovani donne di 22 e 23 anni nel quartiere San Paolo di Bari. L'episodio ha scosso la comunità locale a metà settimana, gettando luce su una vicenda drammatica.Secondo quanto riportato, i due ragazzi avrebbero avvicinato le due vittime durante un happy hour e le avrebbero invitate a casa per una cena informale. Tuttavia, una volta giunti sul posto, la situazione ha preso una piega inaspettata. In breve tempo, le giovani sono state sottoposte a volgari avances, richieste di sesso non protetto, schiaffi e minacce, mentre venivano segregate in una stanza e i loro cellulari venivano sequestrati.Fortunatamente, una delle ragazze è riuscita a fuggire approfittando di un momento di distrazione e ha attirato l'attenzione di una volante della Polizia in strada. Gli agenti sono intervenuti prontamente, facendo irruzione nella casa e arrestando i due giovani. Nonostante i tentativi dei sospettati di fornire una versione alternativa degli eventi, le prove hanno portato al loro arresto.È emerso che entrambi gli arrestati avevano già una serie di precedenti penali, sollevando preoccupazioni sulla loro pericolosità per la comunità. Nel frattempo, le vittime sono state accompagnate in ospedale, dove sono state dimesse alcune ore dopo con una prognosi di 4 giorni.