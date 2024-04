Barcellona Open: Ruud elimina Arnaldi nei quarti di finale

(Barcelona Open fb)

- Nel torneo ATP 500 sulla terra rossa di Barcellona, si sono disputati gli emozionanti quarti di finale che hanno visto Matteo Arnaldi, attualmente numero 36 nel ranking ATP, eliminato dal norvegese Casper Ruud con un punteggio di 6-4, 6-3, in un'ora e 33 minuti di gioco. Questa partita segna il primo quarto di finale nella carriera di Arnaldi in un torneo ATP 500, rappresentando un importante traguardo per il giovane tennista italiano. Ruud, d'altro canto, si qualifica per la semifinale, diventando il primo scandinavo a raggiungere tale fase del torneo a Barcellona dal 2010, quando lo svedese Robin Sederling ottenne lo stesso risultato.In un'altra partita dei quarti di finale, l'argentino Tomas Martin Etcheverry ha prevalso sul britannico Cameron Norrie con un doppio 7-6. Nel frattempo, il greco Stefanos Tsitsipas ha lottato duramente per vincere contro l'argentino Facundo Diaz Acosta, aggiudicandosi la partita con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6. Infine, il serbo Dusan Lajovic ha avuto la meglio sul francese Arthur Fils, vincendo con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.Questi emozionanti incontri hanno confermato il livello di competitività e l'eccezionale talento presente nel torneo ATP 500 di Barcellona, promettendo ulteriori spettacoli emozionanti nelle fasi successive del torneo.