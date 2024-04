Frecce Tricolori: orgoglio italiano nei cieli di Trani

TRANI - Il prossimo 12 maggio, gli abitanti di Trani alzeranno gli sguardi al cielo per ammirare lo spettacolo delle Frecce Tricolori, la celebre pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana. Questo straordinario evento, unico nel suo genere nel Sud Italia, promette di colorare i cieli di Trani con le sfumature del verde, bianco e rosso nazionale.Le Frecce Tricolori non sono soltanto un simbolo di eccellenza e dinamismo dell'Aeronautica Militare; rappresentano un patrimonio di emozioni che riesce a unire l'intero Paese in un unico abbraccio. Le loro acrobazie incantano gli spettatori, trasformando il cielo in una tela su cui dipingere volute mozzafiato, magistralmente pennellate dei colori italiani.L'evento, organizzato dall'Aeronautica Militare, dall'Aero Club d'Italia e dal Comune di Trani, assume un significato particolare in occasione del centenario dell'Aeronautica, celebrato dall'anno 1923, quando divenne una forza armata autonoma. Trani è legata indissolubilmente alla storia dell'Aeronautica attraverso le gesta di illustri aviatori come il tenente Giuseppe de Robertis e il trasvolatore atlantico Pietro Lettini.La Pattuglia Acrobatica Nazionale, oltre a rappresentare l'eccellenza e i valori dell'Aeronautica Militare, incarna la coesione, lo spirito di squadra, la professionalità e il sacrificio di oltre 40.000 uomini e donne che ne fanno parte.Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, guidate dal neocomandante Massimiliano Salvatore, si terrà domenica 12 maggio alle ore 15:30 sul Lungomare Cristoforo Colombo di Trani. Prima dell'esibizione, il SAR del 36° stormo di Gioia del Colle e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari presenteranno alcune simulazioni di soccorso in mare e operazioni per contrastare i traffici illeciti.L'evento non si limita allo spettacolo aereo: venerdì 10 maggio sarà inaugurata una serie di manifestazioni collaterali, tra cui concerti, esibizioni musicali e un villaggio dell'Aeronautica Militare in piazza Plebiscito. Sabato e domenica saranno dedicati a varie iniziative a tema, tra cui contest fotografici e attività coinvolgenti per le scuole della città.Questo evento rappresenta un'opportunità unica per Trani di celebrare la propria storia e il proprio legame con l'Aeronautica Militare Italiana, mentre il cielo della città si trasforma in uno scenario di bellezza e emozioni. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web dedicato all'evento o seguire gli account social del Comune di Trani su Instagram e Facebook.