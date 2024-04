Barcellona, trionfa Casper Ruud

Barcelona Open fb

- Il tennista norvegese Casper Ruud ha conquistato una vittoria storica nel torneo ATP 500 sulla terra battuta di Barcellona, prevalendo in finale sul greco Stefanos Tsitsipas con un netto 7-5, 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco. Questa è stata la prima volta che Ruud ha alzato il trofeo in un torneo di questa categoria, segnando un importante traguardo nella sua carriera.Per il giovane norvegese, questa vittoria rappresenta una significativa rivincita contro Tsitsipas, dopo la sconfitta subita nella finale del torneo di Montecarlo il 14 aprile. Ruud ha dimostrato grande determinazione e talento sul campo, consolidando ulteriormente la sua posizione nel circuito mondiale del tennis.Con questo successo, Ruud ha portato a casa il suo undicesimo titolo da quando ha iniziato a giocare a tennis. Tra i suoi trofei precedenti ci sono vittorie a Ginevra, Bastad, Gstaad, Kitzbuhel e San Diego nel 2021, e a Buenos Aires, Ginevra e Gstaad nel 2022, oltre a Estoril nel 2023. Questo trionfo conferma il suo status di uno dei migliori giocatori sulla terra battuta nel panorama tennistico attuale.Dall'altra parte, per Tsitsipas, questa è stata una sconfitta dolorosa, segnando la sua prima perdita sulla terra rossa nel 2024 dopo una serie di 10 vittorie consecutive. Nonostante la delusione, il greco ha dimostrato di essere un avversario formidabile e continuerà a essere una presenza importante nel circuito ATP.La finale a Barcellona ha offerto agli appassionati di tennis un'emozionante battaglia tra due talentuosi giocatori, con Ruud che ha dimostrato di avere la meglio sulla terra battuta catalana. La sua vittoria è un momento da celebrare per il tennis norvegese e un risultato che lascerà il segno nella storia del sport.