Duc Conversano: un nuovo incontro per spiegare l’utilizzo dell’e-commerce

CONVERSANO - Martedì 23 aprile, alle 15.30, nella sede degli uffici delle Attività produttive in via Giuseppe Di Vagno 7, a Conversano, il Duc terrà un nuovo incontro dedicato a tutti i commercianti del territorio per spiegare in maniera dettagliata l’utilizzo della piattaforma gratuita di e-commerce realizzata dal Duc, www.conversanoshopping.com.L’idea di creare questo portale di e-commerce è nata con l’intento di supportare le attività imprenditoriali, in modo totalmente gratuito, per offrire loro grande visibilità, anche in termini turistici. Il portale, che si presenta sia in lingua italiana che inglese, è stato pensato come un punto di incontro tra commercianti e cittadini con il fine di accrescere il commercio di prossimità. Ma anche come risorsa per i tanti clienti che vogliano mantenere un rapporto con la città potendo acquistare i prodotti locali ogni volta che lo desiderino. Diverse sono le categorie disponibili sul portale, dall’abbigliamento agli elettrodomestici, dai negozi di cancelleria a quelli che si occupano di casa, giardino e fai da te, senza tralasciare gli esercizi specializzati in salute e bellezza e le associazioni.Sono già 44 gli esercenti registrati, che hanno iniziato a vendere su www.conversanoshopping.com. La piattaforma, attivata dai mesi scorsi, è totalmente automatizzata: le partite iva possono presentare i loro prodotti e servizi in maniera facile attraverso uno shop, mentre il cliente può pagare direttamente al negoziante, che a sua volta può spedire i propri prodotti all’utente finale.“Proseguiamo la nostra serie di incontri – ha spiegato Michele Tatone manager del Duc Conversano – con l’obiettivo di fornire tutte le competenze per il giusto utilizzo della piattaforma alle partite iva. Noi, il Comune e l’assessorato alle attività produttive siamo certi che l’e-commerce possa essere una grande opportunità di visibilità oltre che di sviluppo e possa intercettare clienti dall’Italia e dall’estero”.Durante l’incontro interverranno il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, il direttore Area 7 – Responsabile della Transizione Digitale Vincenzo Teofilo, l’assessore alle attività produttive Tiziana Palumbo, il manager del Duc Conversano Michele Tatone e lo staff dell’agenzia Magistro &Associati, che hanno curato la realizzazione della piattaforma.Uffici Attività produttive: via G. Di Vagno, 7 – Conversano (Ba)Infotel: 3474360942Inizio incontro: 15.30