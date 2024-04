Bari, furto al Liceo Scacchi

BARI - Nella notte scorsa, il Liceo Scientifico Scacchi di Bari è stato teatro di un furto che ha destato preoccupazione tra gli studenti e il personale scolastico. Gli studenti non hanno potuto accedere alla scuola questa mattina, trovandosi di fronte a un'azione criminale che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.Secondo le prime ricostruzioni, ignoti sono riusciti a penetrare nell'edificio, eludendo i sistemi di sicurezza, dopo aver rotto lucchetti e catene. Una volta all'interno, i malviventi hanno preso di mira alcuni computer e hanno saccheggiato i distributori automatici presenti all'interno della struttura.L'episodio ha generato preoccupazione e sconcerto tra gli studenti e il personale della scuola, che si trovano ora a fare i conti con i danni materiali e a cercare di capire come sia stato possibile che il furto avvenisse nonostante le misure di sicurezza.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto e recuperare la refurtiva. Al momento, non sono emersi ulteriori dettagli sull'accaduto, ma la comunità scolastica resta in attesa di ulteriori sviluppi e spera che gli autori vengano individuati e puniti secondo legge.