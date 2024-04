Cromatica Festival a Bari per celebrare la comunità LGBTQIA+

BARI – 9 aprile 2024. 13 cori arcobaleno per un totale di 430 coriste e coristi arriveranno a Bari da tutta Italia per celebrare la comunità LGBTQIA+. Dal 19 al 21 aprile si terrà la sesta edizione di “Cromatica Festival” il festival nazionale dei cori arcobaleno, con tre giorni di eventi, musica, spettacoli, e flash mob itineranti, organizzato da Cromatica - Associazione Nazionale Cori Arcobaleno, in collaborazione con Arcigay Bari e MiXED LGBTQIA+. Il festival è una manifestazione che supporta le rivendicazioni e la cultura della comunità LGBTQIA+ attraverso il canto corale, da sempre mezzo e simbolo dei movimenti di liberazione. La serata di Gala di Cromatica Festival al Teatro Petruzzelli di sabato 20 aprile sarà condotta da Paolo Camilli - attore e comedian, conosciuto anche per la sua partecipazione nella giuria di Drag Race Italia - oltre ad ospitare personalità quali: Francesca Cavallo, scrittrice e attivista impegnata nella promozione della parità di genere e dei diritti LGBTQIA+, Eleonora Magnifico, cantautrice trans e attivista per i diritti LGBTQIA+, e Nikita Magno - Drag queen e attivista per i diritti LGBTQIA+.“Lo slogan che abbiamo scelto per questa edizione è “Loud & Proud”, - dichiara Alessandra Ceccotti vicepresidente dell’Associazione Cromatica - in questo periodo storico in cui la comunità LGBTQIA+ è invisibilizzata e il percorso dei diritti ostacolato da certe forze politiche retrograde e reazionarie vogliamo rivendicare forte e chiaro con le nostre voci e i nostri volti messaggi di libertà e autodeterminazione per affermare con forza il diritto di essere sé stessə, senza compromessi e senza timori. Abbiamo coinvolto la città di Bari come sede del Festival che ha risposto in modo straordinario con il tutto esaurito al Teatro Petruzzelli"Il Festival è patrocinato da Pugliapromozione della Regione Puglia e dal Comune di Bari, è supportato dall'8x1000 valdese, dal Bari Pride e dal Tavolo Tecnico LGTQIA+ del Comune di Bari, è sponsorizzato da Teleperformance, Paulicelli Luminarie, Famila Superstore, Fiordelisi, Mastrociccio, Banca Etica, La Ciclatera, Imago+ Hotel, Apulia Soft, Masseria La Cattiva, e Acqua Orsini.Numerose sono le realtà associative presenti nel territorio coinvolte nel festival: Zona Franka, Fridays for future, Origens, Cooperativa Arcoiris, cooperativa Alice, Bread and Roses, Voga, Terre del mediterraneo, Casa delle Donne del Mediterraneo.La scelta visiva del Festival ha al centro un gallo queer, ricoperto di piume e paillettes, simbolo di fierezza e libertà. "Il gallo - dichiara Francesco Fidati, presidente di Arcigay Bari - è un simbolo calcistico radicato nella città di Bari, un tempo associato alla mascolinità stereotipata e tossica, viene reinventato e decostruito, diventando emblema di luce, colore e orgoglio. Cromatica Festival diventa l’opportunità perfetta per riappropriarsi e reinterpretare un’icona della città di Bari che è da sempre una città accogliente, e auspichiamo che eventi come questo possano rendere il nostro territorio sempre più inclusivo verso tutte le persone.”Il Festival avrà luogo proprio in concomitanza con una data molto importante per i diritti LGBTQIA+ in Puglia: il consigliere regionale Donato Metallo, infatti, ha fatto sapere che il prossimo 23 aprile approderà finalmente in Consiglio regionale la proposta di legge regionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. La discussione sul DDL a tutela delle persone gay, lesbiche, bisessuali e trans* è all'attenzione della politica della Regione Puglia dalla scorsa consiliatura ed è stata rimandata per ben 19 volte.“Cromatica Festival a Bari - dichiara Elisa Schiavoni presidente di MiXED - rappresenta il supporto della comunità arcobaleno da tutta Italia ad una norma di civiltà che vogliamo vedere approvata, perché le discriminazioni non vanno solo combattute quando puntualmente accadono ma vanno prevenute con la cultura dell'accoglienza e della pluralità”Venerdì 19 Aprile dalle ore 18:00, i cori LGBTQIA+ italiani incontrano alcune associazioni di Bari che promuovono la salvaguardia dell'ambiente e dei diritti civili e sociali di tutte le persone. L'ingresso è libero e contingentato.Sabato 20 Aprile dalle ore 20:45, “Serata di Gala” presso il Teatro Petruzzelli: 13 cori per un totale di 15 esibizioni e 430 coristə provenienti da tutta Italia. Presentato da Paolo Camilli. L’ingresso alla serata di gala è a pagamento e i biglietti sono acquistabili su vivaticket.com . La serata di Gala è accessibile, saranno presenti interpreti LIS e sarà possibile prenotare posti riservati a persone disabili contattando il botteghino al numero 0809752810 o scrivendo a botteghino@fondazionepetruzzelli.it Domenica 21 Aprile dalle ore 10:00, il festival si conclude per le strade della città, con "Cromatica in The City", flash mob diffusi in diversi punti della città di Bari, in cui i cori si esibiranno per lə cittadinə colorando piazze e strade con i loro canti. L'esibizione finale vedrà la partecipazione di tutto il Cromatica Chorus, composto da 430 coristə, in una esibizione d’insieme in cui canteranno brani simbolo del movimento LGBTQIA+.Maggiori informazioni sul sito https://www.cromaticalgbt.it/