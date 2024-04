Berrettini, Cobolli, e Fognini avanzano al secondo turno nel torneo ATP 250 di Marrakech

Il primo turno del torneo ATP 250 sulla terra battuta di Marrakech, in Marocco, ha visto alcuni risultati significativi per i tennisti italiani. Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Fabio Fognini hanno trionfato nei rispettivi match, guadagnandosi un posto nel secondo turno del torneo.Matteo Berrettini ha dominato il campo contro il kazako Alexander Shevchenko, vincendo con un netto 6-2 6-1. Il giovane talento italiano ha dimostrato una prestazione solida e determinata, confermando le sue capacità sulla terra battuta.Flavio Cobolli ha anch'egli impressionato con una vittoria convincente contro il giordano Abdullah Shelbayh, chiudendo il match con un risultato di 6-1 6-4. La sua performance riflette la sua crescita costante nel circuito professionistico.Fabio Fognini, invece, ha dovuto lottare un po' di più per superare il francese Hugo Gaston. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Fognini ha mostrato la sua resilienza vincendo i successivi due set con i punteggi di 6-1 6-4.Altri risultati degni di nota includono la vittoria dello svizzero Stan Wawrinka contro lo spagnolo Alberto Ramos Vinolas con un chiaro 6-1 6-4, e il successo del belga David Goffin contro il francese Arthur Rinderknech con un doppio 6-4.L'australiano Aleksandar Vukic ha superato il francese Alexandre Muller con un solido 6-3 7-6, mentre l'indiano Sumit Nagal ha lottato duramente per vincere contro il francese Corentin Moutet, chiudendo il match con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.Infine, l'americano Nicolas Moreno De Alboran ha sconfitto l'argentino Facundo Diaz Acosta in un match combattuto che si è concluso con il punteggio di 6-4 3-6 6-3.Il torneo di Marrakech continua a promettere grandi emozioni, con i migliori giocatori del mondo che si sfidano per aggiudicarsi il titolo su questa prestigiosa superficie.