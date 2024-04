Blitz della Polizia Locale a N’dèrre a la Lanze: rimosso il listino prezzi dei piattini di pesce crudo

BARI - Questa mattina, a N’dèrre a la Lanze, è stato rimosso un listino prezzi che proponeva piattini a base di pesce crudo, accompagnato da una traduzione in lingua inglese. L'intervento è stato condotto dalla Polizia Locale, che ha definito il cartello illegale.La cooperativa di 10 pescatori operante nella zona è autorizzata a vendere esclusivamente il pesce pescato, come stabilito dalle normative vigenti. Non è consentito, infatti, commercializzare prodotti lavorati o serviti come piattini. La presenza del listino prezzi, dunque, è risultata in contrasto con il regolamento in vigore.La breve comparsa del cartello ha destato l'attenzione delle autorità competenti, che hanno agito prontamente per rimuoverlo. La Polizia Locale ha quindi proceduto con un blitz per garantire il rispetto delle normative e delle disposizioni in materia di vendita di prodotti ittici.