Branco di cinghiali aggredisce cane e proprietario a Monopoli: preoccupazione per l'aumento degli avvistamenti

MONOPOLI - Nella tranquilla contrada Gorgofreddo, nel territorio di Monopoli, un episodio sconvolgente ha fatto emergere la crescente preoccupazione per la presenza sempre più frequente di cinghiali nella zona. Un branco di questi animali ha attaccato un cane e il suo proprietario, causando ferite significative ad entrambi.L'incidente, avvenuto alcuni giorni fa, ha costretto sia il cane che il proprietario a ricorrere alle cure mediche. Purtroppo, è stato il cane a riportare le ferite più gravi, tanto che sarà necessaria un'operazione chirurgica per il suo recupero.Le segnalazioni di avvistamenti di cinghiali sono aumentate nelle ultime ore, generando apprensione tra i residenti della zona. La prospettiva dell'estate imminente rende la situazione ancora più allarmante, considerando il potenziale rischio per la sicurezza pubblica e per gli animali domestici.Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e stanno valutando le misure necessarie per gestire il problema in modo efficace e sicuro per tutti i residenti. Nel frattempo, si consiglia alla comunità di essere vigile e di prendere precauzioni appropriate quando si trovano in aree dove è stata segnalata la presenza di cinghiali.