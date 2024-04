'Mātram - Tra il gesto e il colore': la personale di Stefania Rizzo alla MUST OFF Gallery di Lecce

Dove: MUST OFF Gallery, Museo Storico Città di Lecce, Via Degli Ammirati, 11

Quando: Dal 28 aprile al 26 maggio 2024

Orario: Dalle 9 alle 21 (chiuso il lunedì)

Contatti: Tel. 0832 241067 – Cell. 338 9981748, Email: stefaniarizzo68@gmail.com

Social Media: Facebook: Stefania Rizzo Painter, Instagram: stefaniarizzopainter

LECCE - Dal 28 aprile al 26 maggio 2024, la MUST OFF Gallery del Museo Storico Città di Lecce ospiterà la straordinaria mostra personale di pittura intitolata "Mātram - Tra il gesto e il colore", firmata dall'artista Stefania Rizzo e curata da Paolo Marzano.Attraverso una serie di opere accuratamente selezionate e disposte lungo un percorso espositivo ben strutturato, l'artista trasmette un messaggio profondo che esplora il rapporto tra gesto e colore, tra materia e energia. Per Stefania Rizzo, il pigmento diventa un accumulatore di energia, mentre il gesto diventa un'azione che costruisce territori alternativi di conoscenza.Il concetto di "Mātram", inteso come la misura delle cose, diventa il cardine della sua espressione artistica, dove ogni opera è permeata da una profonda emozione e una storia individuale intensa.Paolo Marzano, il curatore della mostra, guida i visitatori lungo un percorso di lettura che evidenzia la crescita tecnica dell'artista, il suo approccio alle varianti pittoriche moderne e l'evoluzione materico-gestuale della sua arte. Stefania Rizzo si muove con sicurezza tra tecniche antiche e moderne, esplorando superfici inattese e ampliando la sua idea di intervento nello spazio-paesaggio.Attraverso un'ampia gamma di temi, dalle nature morte ai chiarori notturni, dalle tempeste marine ai tramonti infuocati, Stefania Rizzo trasmette sensazioni di tumulti cromatici e moto perpetuo, immergendosi e lasciandosi attraversare da esperienze espressioniste e astratto-informali.L'inaugurazione della mostra è prevista per il 28 aprile alle 18 presso la MUST OFF Gallery, e sarà aperta al pubblico fino al 26 maggio. Un'opportunità imperdibile per immergersi nell'universo artistico di Stefania Rizzo e lasciarsi trasportare dalle sue opere cariche di emozione e visione.