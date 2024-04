Carovigno, esplosione in appartamento: muore 66enne

CAROVIGNO - Una tragedia ha scosso la tranquilla località di Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita a seguito di un'esplosione avvenuta all'interno della sua abitazione.L'incidente ha causato il crollo di parte del solaio dell'appartamento, creando un'atmosfera di panico e sconcerto tra i residenti della zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per mettere in sicurezza lo stabile e cercare eventuali altre persone coinvolte nell'esplosione.Purtroppo, nonostante i tempestivi interventi, ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 di rianimare la vittima è stato vano, e l'uomo è stato dichiarato morto sul posto.Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma le prime ipotesi suggeriscono che possa essere stata causata da una fuga di gas. Gli inquirenti stanno conducendo un'indagine accurata per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.