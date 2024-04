Casarano, inaugurato il pianoforte nel Day hospital di Oncologia

CASARANO - Nella splendida cornice di Casarano, sabato 13 aprile 2024, si è svolta un'emozionante iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce, con il patrocinio dell’ASL di Lecce e del Comune di Casarano. L'evento ha visto l'inaugurazione di un pianoforte donato alla LILT da un cittadino anonimo, destinato al Day Hospital di Oncologia dell'Ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano.Numerosi sono stati i partecipanti, tra pazienti, ex pazienti, familiari e cittadini, che hanno affollato l'ospedale per assistere alla cerimonia. L'atmosfera si è arricchita delle parole e delle note del giovane pianista leccese Francesco Marra, di soli 11 anni, da tempo testimonial della LILT di Lecce. Marra ha incantato il pubblico con le sue composizioni originali jazz e una selezione di brani classici, esprimendo il desiderio che l'iniziativa possa estendersi ad altri ospedali e reparti, portando la musica come fonte di sollievo e gioia nei luoghi di cura.Il Direttore generale dell'ASL di Lecce, Stefano Rossi, ha ringraziato la LILT per l'iniziativa, sottolineando l'importante contributo del volontariato nel settore sanitario, soprattutto in un contesto di carenza di personale. Il pianoforte, già utilizzato con successo in reparto, è stato benedetto dal cappellano don Quintino De Lorenzis.Tra gli intervenuti, il Sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo, il Direttore Generale dell'ASL di Lecce e il Presidente della LILT di Lecce Antonio Micaglio hanno espresso gratitudine e apprezzamento per l'iniziativa, sottolineando l'importanza di portare conforto e speranza ai pazienti attraverso la musica.L'evento si è concluso con un toccante intervento dell'oncologo Giuseppe Serravezza, che ha ricordato il contributo fondamentale dei pazienti e dei volontari LILT alla nascita del reparto di Oncologia a Casarano, intitolato alla memoria della dott.ssa Paola Valentini, ex paziente dell'ospedale.