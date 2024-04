Taranto si prepara per l'Ultrasuoni Music Fest

Per informazioni: 099 4533590 - 329 0779521.



TARANTO - La musica internazionale arriva a Taranto con l'Ultrasuoni Music Fest. L’iniziativa, organizzata dall’Orfeo Srl di Adriano Di Giorgio, proprietario e gestore del Teatro Orfeo, e Michelangelo Busco, direttore del Teatro Fusco, in collaborazione con Artificio Produzioni, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, è stata presentata questa mattina nella Biblioteca Comunale “Acclavio” di Taranto. Hanno partecipato all'incontro:Adriano Di Giorgio, proprietario e gestore del Teatro Orfeo e organizzatore e direttore artistico dell’Ultrasuoni Music Fest; Luciano Di Giorgio, responsabile commerciale del Festival; Michelangelo Busco, direttore del Teatro Comunale Fusco, organizzatore e direttore artistico dell’Ultrasuoni Music Fest. Presenti anche Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto e ⁠Angelica Lussoso, Assessora alla Cultura, Eventi e Politiche Giovanili del Comune di Taranto.“Ultrasuoni Music Fest è un evento figlio dell’Orfeo Summer festival - ha spiegato Adriano Di Giorgio, proprietario e gestore del Teatro Orfeo, organizzatore e direttore artistico dell'Ultrasuoni Music Fest - che vuole assumere carattere internazionale, strada iniziata già lo scorso anno con il concerto di Russell Crowe. Sono felice di intraprendere questo percorso con Michelangelo Busco e la squadra che stiamo formando, in una bellissima sinergia con l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Rinaldo Melucci e l’Assessora al ramo Angelica Lussoso, e sono certo che Taranto potrà giovarsi di una serie di eventi internazionali che richiameranno tanta gente. L’esclusività di alcune date ci rende orgogliosi di vedere una Taranto sempre più protagonista, ci auguriamo che sia solo l’inizio di un percorso che porterà ogni anno nella nostra città artisti internazionali”.Sono quattro i concerti internazionali che si terranno dal 24 al 27 luglio sulla Rotonda del Lungomare di Taranto: - Kool & The Gang il 24 luglio; inizio concerto ore 21,30. Costo biglietto € 48,00+DP.- Earth Wind & Fire Experience by Al Mckay il 25 luglio; inizio concerto ore 21,30. costo biglietto € 35,00+DP.- Creedence Clearwater Revived il 26 luglio; inizio concerto ore 21,30. Ingresso Gratuito- David Morales feat. Julie Mcknight il 27 luglio, inizio dj set ore 22,00. Costo biglietto € 27,00+DP.“Lo scorso gennaio, in uno dei nostri incontri settimanali con Adriano - ha raccontato Michelangelo Busco, Direttore del Teatro Comunale Fusco, organizzatore e direttore artistico dell’Ultrasuoni Music Fest - ci siamo detti pronti a mettere in piedi un festival di respiro internazionale; non abbiamo esitato un solo istante per lavorarci. Il festival è stato accolto con entusiasmo anche dal Sindaco Melucci e dall’Assessora Lussoso, che ringrazio. Le trattative con gli artisti sono state lunghe, e vista l’importanza del risultato raggiunto sono orgoglioso del lavoro fatto sino ad oggi. La nostra speranza, insieme a tutta la squadra di lavoro che stiamo mettendo in piedi, è che il pubblico del Sud Italia partecipi numeroso! L’intento è cominciare un percorso di crescita per l’Ultrasuoni Music Fest che porti a Taranto la musica con la ‘M’ maiuscola in una esperienza di accoglienza e di organizzazione unica!”.Anche il Comune di Taranto ha partecipato alla conferenza. "L'Ultrasuoni Music Fest - ha dichiarato ⁠Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto - è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'Amministrazione comunale di Taranto ad organizzare manifestazioni di grande visibilità, capaci di regalare alla città e al territorio ionico momenti di divertimento e di condivisione. Siamo orgogliosi di accogliere artisti di fama internazionale come "Kool & the Gang", che porteranno la loro musica e le atmosfere degli anni ’70 ed ‘80 sulla “Rotonda del Lungomare”. Questo evento rappresenta per Taranto un'opportunità per farsi apprezzare ancora di più, non solo per il suo patrimonio artistico-culturale, per la sua bellezza e la sua storia, ma anche per la sua capacità di programmare ed ospitare eventi di grande rilievo. Siamo convinti che la cultura e l'arte possano essere un volano di crescita e sviluppo per la città, di conseguenza non mancherà il nostro impegno a continuare a investire in questo settore, per rendere Taranto una città sempre più attrattiva e vivace".Angelica Lussoso, Assessora Comunale di Taranto alla Cultura e agli Eventi, ha aggiunto: "I quattro concerti che dal 24 al 27 luglio animeranno l'Ultrasuoni Music Fest rappresentano l’ennesima iniziativa vincente dell’Amministrazione Melucci. Si tratta di un appuntamento musicale che abbiamo fortemente voluto in collaborazione con il proprietario e gestore del Teatro Orfeo Adriano Di Giorgio e il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco. È stato davvero un grande lavoro di squadra culminato nell’organizzazione di un evento che, nello splendido scenario della “Rotonda del Lungomare”, ospiterà artisti di caratura internazionale, come il celebre gruppo musicale statunitense "Kool & the Gang", per la prima volta nel capoluogo ionico. Questa iniziativa, che sarà capace di calamitare l’attenzione del pubblico delle grandi occasioni, conferma ancora una volta Taranto come apprezzatissimo contenitore artistico-musicale, del resto lo dimostrano le esibizioni delle grandi band e dei migliori vocalist che negli ultimi anni hanno fatto tappa nella nostra città regalando a tantissimi spettatori emozioni e momenti irripetibili".Per l’acquisto dei biglietti per i concerti la prevendita si terrà presso il botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora 80 a Taranto e presso Pausa caffè in viale Trentino 5b-7, online su www.teatrorfeo.it , 2Tickets, circuito Ticketone.