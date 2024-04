Celebrazioni del 79° Anniversario della Liberazione d'Italia a Bari: un giorno di commemorazione e riflessione

BARI - Bari si prepara a commemorare il 79° anniversario della Liberazione d'Italia con una serie di eventi che ricorderanno il sacrificio e la determinazione dei partigiani nella lotta contro il regime fascista.La giornata di commemorazione inizierà alle ore 9.30 al Sacrario dei Caduti d'oltremare, dove si terrà una cerimonia commemorativa con onori ai caduti e la deposizione di corone di alloro. Le autorità cittadine, tra cui il sindaco di Bari, parteciperanno a questo momento solenne, che sarà seguito da una preghiera e dagli interventi delle autorità presenti.Alle ore 11.30, il sindaco deporrà una corona d'alloro presso la lapide commemorativa affissa sulla facciata esterna di Palazzo di Città, per ricordare il sacrificio dei partigiani baresi che si sono distinti nella lotta per la Liberazione nazionale.Nel pomeriggio, alle ore 12, nella sala consiliare di Palazzo di Città, sarà un momento dedicato alla consegna di pergamene di riconoscimento ai parenti dei partigiani pugliesi che si sono distinti per il loro coraggio e impegno nella lotta contro il regime fascista. Tra i nominativi ricordati ci sono Luigi Partipilo, Angelo Valle, Emanuele Italiano, Giorgio Salamanna, Aramis Guelfi, Michele Mancini, Michele Romito, Pasquale Mininni e Benedetto Armenise.La giornata di commemorazione culminerà nel pomeriggio con un corteo promosso dal coordinamento antifascista della città di Bari e Provincia, che partirà alle ore 18 da piazza Umberto. Il corteo rappresenterà un momento di riflessione e di impegno contro ogni forma di oppressione e discriminazione.Infine, alle ore 20, in piazza del Ferrarese, si terrà il "Concerto partigiano", sostenuto anche dal Comune di Bari, con la partecipazione di diversi artisti, tra cui Evra, Vulpier, Comrad, I dolori del giovane Walter, Cantiere comune mediterraneo e Davide Shorty. Un momento di musica e condivisione per celebrare la resistenza e la libertà conquistata con la lotta partigiana.Questi eventi rappresentano un'occasione importante per riflettere sul passato e per rinnovare l'impegno nella difesa dei valori di libertà, democrazia e solidarietà che hanno caratterizzato la lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.