Roma, cinema in festa: riapre la Biblioteca 'Barbaro'

Raffaello Sasson, regista: “Dopo la chiusura della libreria a Trastevere, si sentiva forte la necessità di avere un luogo di aggregazione per i cultori e gli appassionati della settima arte”.



La Biblioteca riaprirà nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00. Per la consultazione dei testi, si deve prendere appuntamento con una mail a: bibliotecabarbaro@gmail.com. Per la consultazione del catalogo online si va al link:



https://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/. e selezionare : “Roma Capitale” e poi “Roma - Cinema Umberto Barbaro”.

. ROMA – La notizia attesa da anni è giunta in questa primavera metereologicamente strana: dopo anni di chiusura, riapre finalmente la Biblioteca del Cinema “Umberto Barbaro”.Il mondo del cinema della Capitale è in festa e aspetta con ansia l’8 maggio per la cerimonia ufficiale.La riapertura è dovuta al recente rinnovo della convenzione con l’Istituzione Biblioteche di Roma che concede l’utilizzo dei locali del “Villino Corsini” a Villa Doria Pamphilj (Largo 3 giugno 1849).Ai social la gente di cinema e gli appassionati hanno affidato le loro opinioni. “Dopo tanti sforzi, mi pare una bella notizia” (Antonio Bellavia). “Meravigliosa notizia... La FICC Federazione italiana dei Circoli del Cinema sostiene questa rinascita in tutto e per tutto... Forza Barbaro!!!”. (Marco Asunis). “Evviva! Queste sono belle notizie! Patrizia ne sarebbe stata felice” (Alphaville Cineclub). “Finalmente! Meravigliosa notizia” (Alessandra Guarino).Aggiunge l’attrice, autrice e regista (in stand-bye con “Polvere di Giò”, al Teatro Flavio, 10 maggio, ore 20.30 e poi un lavoro su Marilyn Monroe) Francesca Stajano Sassaon: “Ho studiato sceneggiatura con Bernardino Zapponi, uno degli sceneggiatori di Fellini. Il corso si teneva alla Biblioteca cinematografica Leuto, purtroppo chiusa anche quella. Si potevano acquistare sceneggiature e libri sul cinema. Il cinema è fatto di tante cose messe insieme, ma secondo me la più importante è l’idea di un film, diceva Zapponi, le idee sono nell’aria, nessuno ne è il padrone, ma è quello che noi faremo di questa idea ad appartenerci e che farà la differenza. Avere un luogo in chi poter leggere sceneggiature, trattamenti e libri di cinema è un luogo nel quale poter attingere nuove idee per il cinema di domani”.