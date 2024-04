Decaro nomina l'amministratore giudiziario D'Amore come componente del CDA di Amtab

BARI - Durante l'assemblea dell'AMTAB tenutasi oggi, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato la nomina dell'avvocato Luca D'Amore come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.La scelta di nominare D'Amore, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Lorena Costantini, è stata motivata dalla volontà del sindaco di rafforzare la collaborazione con l'autorità giudiziaria e di accelerare i processi di risanamento all'interno dell'azienda.L'ingresso di D'Amore nel CDA è stato autorizzato dal Tribunale di Bari e rappresenta un passo importante nell'ottica di una collaborazione totale con l'amministratore giudiziario per promuovere interventi di "self cleaning" e migliorare la gestione complessiva dell'AMTAB.Il sindaco Decaro ha espresso fiducia nel nuovo membro del Consiglio di Amministrazione e ha sottolineato l'importanza di un'immediata azione sinergica per affrontare le sfide e implementare le necessarie misure volte al miglioramento dell'azienda.