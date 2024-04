'Bottled-in-Bond Experience', il Laurus di Lecce tra i locali protagonisti per scoprire i whiskey Jack Daniel's

LECCE - Aprile inizia nel migliore dei modi per gli amanti del buon bere: da martedì 2 prende infatti il via la Bottled-in-Bond Experience, un intero mese dedicato alla scoperta di due dei whiskey super premium della famiglia Jack Daniel’s, che saranno protagonisti in 10 locali top selezionati in tutta Italia.Sono Jack Daniel’s Bonded Tennessee Whiskey e Jack Daniel’s Triple Mash Blended Straight Whiskey, le due eccellenze della produzione dell’iconica Distilleria di Lynchburg (Tennessee), che sarà possibile assaporare nei 10 top bar selezionati, grazie a una speciale drinklist con 4 proposte tutte da scoprire. Oltre ai classici come il Boulevardier Bonded e Old Pal Triple Mash, ciascun locale creerà un suo signature cocktail utilizzando i due whiskey “bonded” (sia Bonded che Triple Mash, infatti, sono Bottled-in-Bond: come stabilito dal Bottled in Bond Act del 1897, un whiskey per essere “bonded” deve essere distillato da una singola distilleria durante una singola stagione, maturato in un magazzino doganale governativo per almeno quattro anni e imbottigliato a 50° gradi).Ad accompagnare la drink experience sarà la dolcezza delle Ginevrine: pastiglie al sapore di caffè e banana/albicocca che, assaggiate insieme ai cocktail, renderanno la degustazione un vero e proprio viaggio nel mondo degli spirit premium.I 10 locali selezionati in cui celebrare la Bottled-In-Bond Experience e gustare Jack Daniel’s Bonded Tennessee Whiskey e Jack Daniel’s Triple Mash Blended Straight, nella loro versione liscia o nei vari twist proposti dai bartender sono:Dash (Torino)Nik's & Co (Milano)Bob (Milano)Dandelion (Milano)Rasputin (Firenze)Locale Firenze (Firenze)Numero 20 (Pisa)Club Derrière (Roma)Laurus (Lecce)The Black Monday Speakeasy (Salerno)La Bottled-in-Bond Experience si preannuncia quindi un’occasione imperdibile per gustare proposte premium che non si lasceranno dimenticare.